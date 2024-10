Sanremo: donna investita sulle strisce da un'auto in via Pietro Agosti (Foto)

Attimi di paura questa mattina in via Pietro Agosti, nei pressi del supermercato Pam, dove una donna di circa 80 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’episodio è avvenuto intorno alle 11, quando un uomo alla guida del veicolo non è riuscito a frenare in tempo, colpendo l’anziana e facendola cadere a terra.

Fortunatamente, la donna ha riportato solo lievi ferite e contusioni. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori del 118 che l’hanno assistita. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri e la polizia municipale, che hanno gestito il traffico e avviato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.