Sanremo: nella 'walk of fame' arriva Angelina Mango, acquistata la targa per la vincitrice del Festival 2024

Ha un prezzo, per il Comune, aggiornare ogni anno la "walk of fame" del Festival: 1.514 euro per la precisione. E' il costo della targa in bronzo ordinata alla fonderia Sancisi di Faenza per "immortalare" la vittoria di Angelina Mango, con "La noia", nella 74a edizione andata in archivio nel febbraio scorso. Un rito che si perpetua da quando è cambiato il volto di via Matteotti, trasformata in isola pedonale, e si è deciso di caratterizzarla creando al centro della nuova pavimentazione una "linea" di percorso con l'albo d'oro della rassegna canora, da allungare di anno in anno, dal tratto di fronte all'Ariston e in direzione del Casinò, dove tutto è cominciato alla fine di gennaio del 1951.

Il primo nome è quello di una donna, Nilla Pizzi, che vinse con l'iconica "Grazie dei fiori", e l'ultimo (per ora) di un'altra donna, figlia d'arte.

L'aggiornamento arriva nel periodo in cui si riaccendono le attenzioni sul Festival, le cui redini sono tornate nelle mani di Carlo Conti dopo lo straordinario quinquennio di Amadeus, nel solco delle novità sul regolamento svelate di recente e in attesa di raccogliere indiscrezioni sui protagonisti della 75a edizione, in calendario dall'11 al 15 febbraio prossimi.

La "walk of fame" della kermesse è diventata un'attrazione per i turisti, soprattutto quelli che arrivano in città per la prima volta, scoprendo la facciata del teatro più famoso d'Italia (almeno per il popolo televisivo), tra selfie e curiosità, mentre passeggiano lungo il salotto commerciale. Che, all'angolo con via Escoffier, offre un'altra tappa (quasi) obbligata, la statua che celebra Mike Bongiorno, undici volte presentatore del Festival.