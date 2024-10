Turismo estero a Sanremo: l'importanza della conoscenza linguistica

Sanremo, situata lungo la pittoresca Riviera dei Fiori, in Liguria, è una città nota per la sua bellezza caratteristica, le spiagge, i giardini e il suo patrimonio culturale.

Da decenni, attira turisti da ogni parte del mondo, soprattutto dall'estero, grazie all’evento musicale più atteso dell’anno: il famoso festival della canzone italiana.

Affermandosi come una delle mete turistiche italiane più ambite, la presenza di stranieri a Sanremo sta giocando un ruolo fondamentale nell'economia locale, trasformando questa cittadina in un centro di riferimento per chi cerca sole, mare, arte e cultura.

Il fascino di Sanremo in passato e la nobiltà russa

Sanremo è sempre stato un centro apprezzato dagli stranieri e così, come altre tante località italiane. Oggi, soprattutto in estate e in concomitanza con il famoso festival, Sanremo si popola di turisti da ogni dove.

Forse non sai però, che la città dei fiori, già esercitava fascino e attrattiva nei secoli passati.

Già a partire dal XIX secolo, Sanremo divenne una località prediletta dalla nobiltà russa e dall’aristocrazia europea, grazie al suo clima favorevole tutto l’anno, che ne faceva un rifugio ideale soprattutto nei mesi invernali.

È proprio per questo motivo che in questa cittadina sorge una chiesa russa ortodossa che svetta fra le architetture tradizionali di stampo ligure.

Questa località, grazie al suo clima mite ed alla sua posizione “protetta” da un’insenatura, divenne ben presto una meta molto apprezzata dai turisti europei, non abituati, a poter godere anche in inverno, di un clima che si aggira attorno ai 18-20 gradi.

Turismo internazionale a Sanremo: sei pronto per la stagione turistica “senza figuracce”?

Sanremo con le sue attrazioni turistiche, come le ville d’epoca, i giardini ed il suo storico casinò, è una meta ideale per le vacanze ed è facilmente raggiungibile dagli stranieri in visita dalla Francia, dalla Germania e anche da altre località europee.

Sanremo attira poi diversi tipi di turismo internazionale in due momenti clou dell’anno: quello estivo, spesso di lusso, che alloggia in prestigiosi hotel ospitati presso edifici storici, ma anche il famoso ” turismo di massa” sotto eventi particolari, in primis durante il periodo dedicato al festival della canzone italiana, dove la città viene assaltata anche da media e personaggi famosi.

In questi momenti è molto spesso difficile trovare camere d’hotel disponibili e i turisti stranieri che assaltano la bella cittadina, sono soprattutto inglesi, tedeschi ed olandesi.

Se sei un proprietario di struttura turistica o se semplicemente lavori nel turismo, non vorrai certo fare una figuraccia con i tuoi clienti!

L’importanza di conoscere una lingua straniera è ormai risaputa, e per questo motivo, un corso di lingua inglese, lingua che oggi connette il mondo globalizzato, è sempre consigliabile.

Saremo è visitata soprattutto da europei, pertanto l’inglese è una soluzione evergreen che può salvare in numerose occasioni, soprattutto per chi lavora a contatto con i turisti.

Se non conosci nemmeno la traduzione dei mesi in inglese, beh forse dovresti pensare seriamente a fare un corso, quantomeno per imparare le basi della lingua, come i tempi verbali e le espressioni di uso comune.

Capire e farsi capire da turisti di diversa provenienza non è solo una questione di cortesia, ma anche di professionalità. Saper comunicare efficacemente in inglese, francese o tedesco può fare la differenza tra un'esperienza positiva e una figuraccia che può compromettere la reputazione del servizio offerto.

Inoltre, imparare una lingua quando si vive in una città oggetto di turismo internazionale, può aprire nuove possibilità di lavoro. Che tu sia studente o già lavoratore, l’ampliamento linguistico non è mai da sottovalutare.

Se invece non lavori a stretto contatto col turismo, beh una lingua nuova è sempre un ampliamento culturale importante, che permette di crescere ed imparare molto anche su usi e costumi altrui.