Ventimiglia, treno francese bloccato alle Calandre: traffico ferroviario in tilt (Foto)

Un treno bloccato nei pressi delle Calandre a Ventimiglia manda in tilt il traffico ferroviario verso la Francia.

Probabilmente a causa di un guasto, un treno francese partito da Ventimiglia, in mattinata, è rimasto bloccato sulla linea ferroviaria che conduce in Francia, sembrerebbe in un punto in cui vi è uno scambio di tensione. Sul posto sono intervenuti subito la polizia ferrovia di Ventimiglia e, in seguito, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, la Protezione civile, il personale medico del 118, la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e la Croce Verde Intemelia per soccorrere diverse persone a bordo del treno che hanno avuto malori per mancanza d'aria visto che non potevano scendere né aprire i finestrini.

E' partito, perciò, un altro treno da Ventimiglia in soccorso a quello che è rimasto in panne, che o servirà ad agganciarlo e trascinarlo fino a Mentone o verrà usato per il trasbordo dei passeggeri rimasti bloccati sul treno. Intanto, si sono creati, di conseguenza, disagi e ritardi sulla linea che conduce in Francia.