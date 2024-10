Ventimiglia, treno francese bloccato alle Calandre: passeggeri tratti in salvo (Foto)

Sono rimasti per ore bloccati sul treno, che da questa mattina è fermo nei pressi delle Calandre a Ventimiglia probabilmente a causa di un guasto, nelle ore più calde della giornata, senza acqua, senza cibo o aria condizionata. Solo nel pomeriggio odierno, verso le 16, finalmente i passeggeri, pendolari e turisti, sono stati tratti in salvo e hanno così potuto raggiungere Mentone e le varie destinazioni.

Sul posto sono intervenuti subito la polizia ferrovia di Ventimiglia e, in seguito, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, la Protezione civile, il personale medico del 118, la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e la Croce Verde Intemelia, che coordinati dalla Polfer, hanno soccorso diverse persone a bordo del treno che hanno avuto lievi malori per mancanza d'aria visto che non potevano scendere né aprire i finestrini. Solo una signora è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Il treno francese partito, in mattinata, da Ventimiglia, è, infatti, rimasto bloccato sulla linea ferroviaria che conduce in Francia, sembrerebbe in un punto in cui vi è uno scambio di tensione, e, al momento, si trova ancora sui binari dopo svariati tentativi di agganciarlo a un altro treno e trascinarlo via. Un ulteriore treno è così partito da Mentone per il trasbordo dei passeggeri che sono stati portati a Mentone da dove hanno finalmente potuto riprendere il loro viaggio. Diversi i disagi e ritardi registrati sulla linea che conduce in Francia durante la giornata.