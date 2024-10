Ventimiglia: pensionamento dell'Ispettore Domenico Badini, alla Polizia di Frontiera la consegna degli encomi (Foto)

Il personale della Polizia di Frontiera di Ventimiglia ha salutato l’Ispettore Domenico Badini, in occasione del suo imminente pensionamento. L’evento si è svolto inizialmente in caserma per poi proseguire nella splendida cornice del Forte dell’Annunziata, un simbolo del patrimonio storico e culturale della città, che ospita regolarmente eventi di rilievo culturale e istituzionale.

La cerimonia ufficiale, introdotta dal Dirigente del Settore della Polizia di Frontiera di Ventimiglia, Martino Giorgio Santacroce, si è svolta in una sala del Forte, allestita per l’occasione. Erano presenti, tra gli altri, il Sindaco di Ventimiglia, Onorevole Flavio Di Muro, e il Dirigente della Polizia di Frontiera di Bardonecchia, Dr. Pero Sebastiano Conti Papuzza, in rappresentanza del Direttore della Prima Zona della Polizia di Frontiera per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Dr. Francesco Borré.

Particolarmente significativo è stato l’intervento del Dirigente Superiore della Polizia di Stato in quiescenza, Dr. Renato De Santis, giunto appositamente da Roma per salutare personalmente l’Ispettore Badini. Dr. De Santis è stato Dirigente del Settore della Polizia di Frontiera di Ventimiglia per ben dodici anni, a partire dal 1987.

La cerimonia, ricca di momenti toccanti, ha visto la partecipazione di numerosi colleghi, familiari e amici dell’Ispettore Badini. La lunga carriera dell’Ispettore è stata celebrata attraverso la lettura della sua biografia professionale, seguita dalla proiezione di un video che ne ha ripercorso i momenti salienti. Descritto come un “poliziotto qualunque” dall’umiltà disarmante, Badini ha svolto il suo servizio con grande umanità, distinguendosi per gesti eroici ma anche per la quotidiana dedizione.

Nel corso della sua carriera, Badini ha ricoperto incarichi operativi sia nelle pattuglie sia nella Squadra di Polizia Giudiziaria, arrivando a dirigere l’Ufficio Riammissioni e Respingimenti di Ponte San Luigi, un’unità di importanza internazionale, che collabora quotidianamente con la Polizia di Frontiera francese. Inoltre, l’Ispettore Badini ha partecipato come Team Leader a numerose missioni per l’Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera (Frontex), sia in Italia che all’estero, affrontando con coraggio situazioni critiche legate all’immigrazione clandestina.

Durante l’evento, il Dr. Santacroce ha conferito un riconoscimento personale all’Ispettore Badini, per la sua lunga carriera, durata ben 40 anni, e per i brillanti risultati conseguiti. Badini ha anche ricevuto una medaglia d'argento di commiato da parte del Capo della Polizia, nonché una targa e altri omaggi dai colleghi. La cerimonia è stata anche l’occasione per premiare altri sette operatori di polizia, in servizio o in quiescenza, che si sono distinti in varie occasioni per interventi meritevoli.

Dopo 40 anni di servizio, di cui 38 trascorsi prevalentemente a Ventimiglia, l’Ispettore Domenico Paolo Badini – affettuosamente chiamato ‘Nico’ – si congeda, lasciando un’impronta indelebile nella ‘Specialità di Frontiera’, apprezzato per la sua responsabilità, umanità e professionalità. Durante la sua carriera, ha collezionato numerosi premi e riconoscimenti, tra cui la Medaglia d’Oro per Meriti di Servizio e la Croce d’Oro per Anzianità di Servizio, oltre a encomi, lodi e decorazioni, anche a livello internazionale.

Martino Santacroce, nel suo discorso, ha elogiato le grandi doti morali di Badini, sottolineandone la lealtà, l’umanità e la capacità di ascolto, qualità che ne fanno un ‘poliziotto per sempre’. La consegna dei premi si è svolta secondo il seguente ordine:

- Lode: all’Ispettore Domenico Badini, premio consegnato dal Dr. De Santis;

- Encomio: all’Assistente Capo C. in Quiescenza Giovanni Spetro, premio consegnato dal Dr. Conti Papuzza;

- Lode: al Sovrintendente Capo Andrea Lecca, premio consegnato dal Sindaco di Ventimiglia;

- Lode: al Sovrintendente Gian Pietro Luschi, premio consegnato dal Dr. De Santis;

- Compiacimento: all’Assistente Fedele Angeletti, premio consegnato dal Sostituto Commissario in quiescenza Luigi Lanzillotta

- Compiacimento: all’Assistente Vincenzo Vitale, consegnato dalla D.ssa Silvana Minuto Funzionario del Ministero dell’Interno;

- Compiacimento: all’Agente Scelto Andrea Fiscella consegnato dal Sostituto Commissario in quiescenza Luigi Lanzillotta.