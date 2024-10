Laboratorio di Media Education per i dirigenti scolastici e insegnanti della provincia di Imperia

Il Centro di Promozione Salute e Psicologia Clinica Digitale ME-LAB (via Nino Pesce 36, arma di Taggia) realizzato grazie al Programma di Cooperazione Interreg VI Francia-Italia ALCOTRA 2021-2027, nella mattinata del 1 ottobre ha organizzato un laboratorio di Media Education per i dirigenti scolastici e i referenti alla salute delle scuole della Provincia. Questa iniziativa ha l’obiettivo di far sperimentare direttamente ai docenti e alle figure che scelgono i progetti per gli studenti le stesse attività normalmente dedicate agli studenti stessi.

Oltre all’Ambulatorio di Psicologia per i giovani dai 13 ai 25 anni al quale le famiglie possono rivolgersi chiamando il numero 0184534516, mandando un messaggio su WhatsApp al 3382014669 oppure scrivendo a me.lab.psicologia@asl1.liguria.it, nel Centro viene realizzato un Progetto di Promozione Salute dedicato alla scuola secondaria di primo grado. É stato possibile

Nel contesto delle attività laboratoriali, temi classici di prevenzione della dipendenza dal gioco, del cyberbullismo e di promozione di un uso consapevole dei media per la nostra salute vengono sviluppati attraverso la Media Education. Oggi i ragazzi cercano sempre di più informazioni sulla propria salute - sia fisica che mentale - sul web. Per questo devono essere aiutati a sviluppare, attraverso attività dirette, un opportuno senso critico rispetto a quanto vedono e leggono in risposta alle loro domande. Osserviamo inoltre, come fenomeno contemporaneo, l’influenza dei social network nelle dinamiche relazionali tra adolescenti e possiamo considerare che se da una parte questi strumenti costituiscano validissimi aiuti nell’interazione, dall’altra possano diventare potenti mezzi per veicolare messaggi negativi e anche pericolosi.

Le scuole che volessero aderire al progetto “Me-Lab, Promuoviamo salute con l’innovazione”, possono farlo attraverso il portale di Alisa nella sezione “Scuole che promuovono salute” o mettendosi in contatto con il settore Promozione della Salute di ASL1 Regione Liguria attraverso la mail progetti.scuole@asl1.liguria.it o ai numeri 0184534720/3342180634.