Formazione, assessore Scajola: "Oltre 800 iscritti per il 1° giorno, al via il 'Career day di Orientamenti' (foto)

Ingegnere elettrico, commerciale, barista, addetto al magazzino, disegnatore, consulente informatico, piastrellista, segretario. Sono solo alcuni dei 2458 posti di lavoro offerti dalle 152 aziende, provenienti da tutta la Liguria, ma anche dal resto d'Italia e da diversi paesi esteri, aderenti al Career Day di Orientamenti 2024.

Questa mattina a palazzo della Borsa, con 800 persone già iscritte per il primo giorno, l'avvio ufficiale dell'evento, organizzato dalla Regione Liguria, che durerà fino a venerdì 4 ottobre.

Presente per l'occasione l'assessore regionale alla Formazione e all'Orientamento Marco Scajola: "Una manifestazione in crescita continua, tra le più importanti a livello nazionale di questo genere, che mette allo stesso tavolo domanda e offerta di lavoro aiutando sia chi lo cerca sia chi ha bisogno di personale qualificato.

In questi cinque giorni verranno fatti migliaia di colloqui e sono certo saremo d'aiuto per tantissime persone, giovani e non solo, desiderose di trovare occupazione. I numeri sono straordinari e confermano la bontà dell'iniziativa che ha raccolto, nell'edizione 2023, consenso pressochè totale da parte delle imprese e dei candidati partecipanti di cui molti, oggi, hanno trovato lavoro".