Sanremo: solennità della Madonna del Rosario, Patrona della città, nella Basilica Concattedrale di San Siro

La città di Sanremo vanta due Santi Patroni: oltre a San Romolo che si festeggerà domenica 13 ottobre, è venerata anche la Madonna del Rosario.

"Venerdì 27 settembre, presso la Basilica Concattedrale di San Siro a Sanremo, è iniziata la novena di preparazione alla Solennità della Madonna del Rosario. Ogni sera, dopo il rosario e i vespri, si alterneranno nella celebrazione eucaristica vari sacerdoti della città di Sanremo (Mons A. Arnaldi, Don Fulvio Ferrari, Don Floribert Avonyma, Don Diego Basso, Padre Pietro Wach, Don Goffredo Sciubba, Don Marco Moraglia, Don Valerio Vacca e Don Nicolas Tshituala): alle ore 17.15 domenica 6 ottobre, dopo i vespri, si svolgerà la processione votiva per le vie cittadine che culminerà con la celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia – Sanremo.

Il culto della Madonna del Rosario è sentito, partecipato e risalente nel tempo; si narra che la devozione si debba ai Papi Pio V e Gregorio XIII: le preghiere innalzate alla Madonna prima della battaglia di Lepanto aiutarono la Lega Santa a vincere contro l’Impero ottomano. Per questo motivo intorno al 1643 venne eretta in San Siro una Cappella dedicata alla Madonna per la recita del Rosario. Circa 100 anni dopo, si interpretò come un’intercessione della Madonna del Rosario il fatto che la città fu risparmiata dalla pestilenza che, invece, aveva mietuto vittime nelle località vicine a Sanremo. Il voto, che ancora oggi viene onorato, si deve invece a tempi più recenti quando, durante la II guerra mondiale l’allora Parroco di San Siro Don Luigi Boccadoro, nonostante fosse stato fatto prigioniero perché sospettato di fornire certificati di battesimo agli ebrei, riuscì ugualmente a salvare delle vite. Il sacerdote quindi affidò Sanremo, i suoi abitanti e la sua stessa vita alla Madonna del Rosario facendo voto a guerra finita di incoronarla “Regina”.

Puntualmente ogni anno, viene ricordato il voto unitamente alla devozione popolare con la solenne processione per le vie centrali di Sanremo e la Messa celebrata in San Siro dal Vescovo".



(in basso le locandine)