Il Presidente facente funzioni Alessandro Piana alle Celebrazioni di San Michele Arcangelo a Bestagno

Il Presidente facente funzioni della Regione Liguria, questo pomeriggio, ha partecipato alle celebrazioni di San Michele Arcangelo a Bestagno. “Anche quest’anno – dice - la nostra comunità si è riunita per celebrare San Michele Arcangelo , il nostro Santo Patrono. Un momento di forte spiritualità e raccoglimento, che ci permette di rinnovare il nostro legame con le radici religiose e culturali del nostro territorio. San Michele Arcangelo è il Santo Patrono della Polizia di Stato: uomini e donne in divisa, che lavorano, anche in situazioni difficili, garantendo sempre controllo e sicurezza, grazie per il vostro impegno e la vostra dedizione”.