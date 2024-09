Sanremo: con il Professor Alessandro Carassale una conferenza sulla storia delle olive, all'hotel Des Anglais

Si è svolta venerdì scorso, all’hotel Des Anglais, la conferenza sulla storia delle olive tenuta dal Prof. Alessandro Carassale, organizzata dal gruppo Artistico Musicale Culturale dell'associazione nazionale Carabinieri (Sez. Fois) di Ventimiglia.

Un evento, come riferisce l'organizzatore e responsabile del Coro Anc Ventimigliese Rino Aliquo', che va ad aggiungersi alla ricca lista di appuntamenti che l'associazione musicale culturale ha in programma di svolgere per i soci. Il Prof. Alessandro Carassale ha raccontato la storia delle olive, partendo dalle antichissime origini fino ad arrivare ai giorni nostri, un bellissimo viaggio culturale che ha intrattenuto piacevolmente i numerosi partecipanti che al termine della conferenza hanno curiosamente interagito con il relatore ponendogli diversi quesiti proprio sul mondo tanto variegato della produzione e coltivazione di queste meraviglie della nostra regione.

La serata è stata allietata dalla partecipazione di alcuni componenti del Coro ANC Ventimigliese diretti magistralmente al pianoforte dal maestro Dario Amoroso, si sono infatti esibiti i soprani Nadiia Karpova, Luciana Modesti e il Tenore Albino Condro che hanno ricevuto numerosi applausi. La serata è stata ulteriormente arricchita dalla presenza del pittore ventimigliese Giancarlo D'Alessendro che ha esposto alcuni dei suoi meravigliosi dipinti.

Sono state infine consegnate dal presidente Fresca Fantoni le tessere di appartenenza a due nuove socie che sono entrate a far parte di questa importante associazione, si tratta di Aglaia Parlanti e Graziella Ferrero. Le due neo socie, emozionate, orgoliose e fiere di essere entrate a far parte di questa importante associazione hanno ringraziato tutti i presenti per la bellissima e calorosa accoglienza.