Canti dai mondi conosciuti, i cori Mikrokosmos di Bologna e Troubar Clair animano Vallecrosia Alta (Foto e video)

Canti dai mondi conosciuti animano Vallecrosia Alta. Il coro multietnico Mikrokosmos di Bologna e il coro Troubar Clair incantano il numeroso pubblico presente in piazza del Popolo.

E' il Troubar Clair ad aprire l'evento, andato in scena ieri, con tre brani. Sono poi intervenuti il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi, l'assessore Patrizia Biancheri e il consigliere comunale Enrico Amalberti. In seguito, si è esibito il coro multietnico Mikrokosmos di Bologna.

"Sono contenta per gli ospiti che arrivano da Bologna che hanno potuto osservare la bellezza del borgo antico" - commenta il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi - "Porto i saluti del nostro sindaco Armando Biasi. Ringrazio i cori per essere qui e tutti coloro che hanno deciso di venire ad ascoltarli".

"Ringrazio il Troubar Clair per aver portato il coro di Bologna a Vallecrosia" - aggiunge l'assessore Patrizia Biancheri che per l'occasione ha anche cucinato per gli ospiti che dopo il concerto si sono fermati a cenare nel centro storico - "Siamo orgogliosi del nostro centro storico che per questa occasione ospita, in una piazza accogliente che si presta bene per esibizioni canori e di teatro, un coro che proviene da fuori regione. Saluto tutto il numeroso pubblico presente perché il paese è contento di avere un po' di ospiti".

Dalla Spagna alla Svezia dalla Macedonia fino al Camerun il coro multietnico ‘Mikrokosmos’ di Bologna, attraverso i suoi canti, ha accompagnato il pubblico in un viaggio nelle culture dei popoli della terra. Il coro era guidato da Michele Napolitano, docente del Conservatorio di Ferrara e dal 2011 direttore del Coro Papageno, formato da detenuti della Casa Circondariale della Dozza di Bologna e da coristi volontari. "Ci piace pensare che il canto sappia attraversare generazioni e culture differenti, creando quella condivisione che fa esistere Mikrokosmos fin dal 2004” - dice Michele Napolitano.

Infine, il concerto ha visto i due cori esibirsi insieme. I brani proposti hanno incantato i presenti riunitesi per l'occasione nel centro storico. E' riuscita, perciò, la manifestazione organizzata dal Comune e dall'associazione Il Borgo Antico in collaborazione con l’associazione Troubar Clair che ospita i tanti coristi creando così le basi di un futuro gemellaggio col capoluogo emiliano. "Ho studiato a Bologna quarant'anni fa. Ho ripreso i contatti con alcune persone con le quali avevo cantato nel coro universitario e ho chiesto loro se cantavano ancora in un coro e visto che la risposta è stata 'sì' ho proposto di fare uno scambio tra cori" - fa sapere Mario Molinari, direttore di coro Troubair Clair - "Il coro multietnico ‘Mikrokosmos’ di Bologna è così venuto a Vallecrosia ma poi a novembre saremo noi ad andare a Bologna".