Da Vallecrosia a Bologna, trasferta fuori regione per il coro Troubar Clair (Foto)

Da Vallecrosia a Bologna. E' prevista, dal 15 al 17 novembre, una trasferta fuori regione per il coro Troubar Clair che ha accettato l'invito del Coro Multietinico Mikrokosmos, con il quale si è esibito a Vallecrosia Alta lo scorso 28 settembre, ad andare a Bologna.

I trentuno coristi, venerdì 15 novembre, partiranno alla volta di Bologna dove, sabato 16 alle 18, proporranno un programma musicale a cappella nella chiesa Metodista di via Giacomo Venezian 1. "Il pubblico avrà la possibilità di ascoltare alcuni originali trascrizioni di canzoni di De André come Dolcenera, Creuza de ma, Un matto, composizioni di compositori contemporanei, come Sisask e Jenkins, e antiche melodie occitane" - fa sapere Mario Molinari, direttore del coro Troubair Clair.

“Dopo i giorni di settembre in cui abbiamo incontrato e cantato col Coro Mikrokosmos, siamo quasi pronti per il Troubar Bologna Tour, che andrà in scena dal 15 al 17 novembre. Potremo portare le nostre migrazioni corali, sabato 16 novembre, in concerto e, in seguito, nelle piazze, sotto i portici e, in modo informale, alla Sala della Borsa e al Museo della Musica in strada Maggiore" - svela Mario Molinari, direttore di coro Troubair Clair - "Il coro, nato a Bordighera, è da molti anni diventato 'cittadino' di Vallecrosia dove ha trovato ospitalità per le sue numerose attività presso la parrocchia di San Rocco e con questo impegnativo e prestigioso viaggio comincerà con un po’ di anticipo a festeggiare i suoi primi quarant’anni di attività. Una volta tornati da Bologna sarà già tempo di preparare il programma corale sacro e natalizio che il pubblico del ponente ligure potrà ascoltare il 7 dicembre a Vallecrosia, il 14 a Imperia, il 22 a Pigna, il 26 a Vallebona e il 27 a Ospedaletti".