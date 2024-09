Sanremo: incontro tra Comune e associazioni commerciali per l'Emporio Solidale, presto un protocollo di collaborazione

Il Comune di Sanremo continua a impegnarsi per il sociale, questa volta cercando la collaborazione con le attività del territorio. A Palazzo Bellevue si sono incontrati alcuni rappresentanti del Comune insieme ad alcuni rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato, che ne hanno incontrati altri dell'Emporio Solidale, il progetto nato dalla collaborazione tra il Settore Servizi alla persona del Comune e il Centro Ascolto Caritas Sanremo Onlus cinque anni fa.

L'obiettivo della riunione era trovare un modo di aumentare la collaborazione con le associazioni di categoria, tramite donazioni di prodotti sia per aiutare le famiglie in difficoltà che nel contempo ridurre gli sprechi: nel corso dell'incontro si è giunti all'idea di realizzare un protocollo in cui saranno indicati i punti di collaborazione affinché chi aderisce alle varie operazioni di categoria sia informato su come poter partecipare all'iniziativa.

"Si tratta di un tentativo per allargare gli spazi di solidarietà in città - commenta al termine dell'incontro il vicesindaco Fulvio Fellegara - abbiamo promosso l'incontro nei confronti delle associazioni e ci ritroveremo a breve per farli visitare direttamente ai loro rappresentanti, per promuoverlo al meglio, così da migliorare i flussi di merci e potenziare la socialità, in modo da andare ad aiutare le persone che ne hanno bisogno". In rappresentanza del Comune, oltre al vicesindaco, erano presenti anche l'assessore Lucia Artusi e i consiglieri Alessandro Marenco e Marco Cassini.

L'Emporio Solidale di Sanremo ha da poco compiuto cinque anni: l'iniziava infatti la propria attività il 1° aprile 2019 realizzando così un progetto nato dalla collaborazione tra il Settore Servizi alla persona del Comune e il Centro Ascolto Caritas Sanremo Onlus. Nei cinque di operatività, l’Emporio ha dovuto confrontarsi con momenti difficili come la pandemia e situazioni di grave crisi sociale ed economica: tuttavia il ruolo di aiuto alle persone in difficoltà non è mai venuto meno ed anzi si è evoluto in senso organizzativo e relazionale. Le richieste di aiuto non sono mai diminuite, come attestano anche le testimonianze di altri enti che operano in questo campo sul territorio sanremese e con cui l’Emporio ha costituito una fattiva rete di collaborazione e sostegno reciproco. In cinque anni sono state distribuite più di 18.000 spese per una valore stimato superiore ai 500.000 euro. L’attività dell'Emporio è quanto mai vivace grazie anche al lavoro di un bel gruppo di volontari che non fanno mai mancare il loro supporto per l’approvvigionamento e la gestione del 'punto vendita'.