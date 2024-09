Cade con la moto da cross su uno sterrato a Triora, mobilitazione di soccorsi

Un motociclista, che stava compiendo un escursione su alcune strade sterrate nella zona di Triora, in Valle Argentina, ha riportato una serie di ferite e contusioni, cadendo in una zona impervia.

È subito scattata la macchina dei soccorsi e, sul posto, sono confluiti i Vigilia del Fuoco di Sanremo, il personale medico del 118 e il Soccorso Alpino. Vista la zona impervia è stato chiesto il supporto dell'elicottero 'Grifo' che trasporterà il ferito al Pronto soccorso dell'ospedale 'Santa Corona' di Pietra Ligure. Le condizioni del ferito non sembrano particolarmente gravi.