Elezioni Regionali 2024: il presidente facente funzioni Piana "Con Orlando non c’è spazio per i moderati"

"Con Orlando non c'è spazio per i moderati. Come dicevamo da tempo, Italia Viva ha abbandonato il confronto elettorale e ha lasciato soli i signori del 'no' nel momento in cui si sono resi conto che il Pd prende ordini da Conte e Sansa, dettando la linea a Orlando". Lo dice in una nota Alessandro Piana.

"Il rifiuto dei moderati di dare sostegno a Orlando - termina - è la dimostrazione lampante della crisi di astinenza di potere all'interno della sinistra, che farebbe ripiombare la regione negli anni tristi e bui in cui hanno governato. Un plauso a chi non si vuole piegare ai diktat di Conte, Fratoianni e Sansa".

.