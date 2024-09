Sanremo: presentato il romanzo "Sporca faccenda mezzala Morettini" di Magliani e Ferrari al Teatro dell'Opera del Casinò (Foto e video)

Questo pomeriggio, venerdì 27 settembre, il Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo ha ospitato la presentazione di "Sporca faccenda mezzala Morettini", il nuovo libro scritto a quattro mani da Marino Magliani e Marco Ferrari. L'evento si è inserito nell'ambito della rassegna "I Martedì Letterari", attirando un pubblico di appassionati di letteratura, sport e mistero.

Il romanzo, edito da Blu Atlantide, trascina i lettori negli anni Sessanta in Argentina, dove il protagonista, Diego Alvaro Menconi, viaggia attraverso la pampa a bordo di una vecchia Chevrolet. Menconi, un venditore di talenti calcistici e mediatore tra squadre e giocatori, si trova immerso in un'avventura che lo trasforma in detective alla ricerca di un calciatore scomparso, Luis Pacifico Morettini.

L'opera è stata descritta come un mix affascinante di narrazione sportiva e trama noir, con un forte richiamo alla nostalgia per un'era del calcio ormai passata, ma ancora viva nei ricordi di chi l'ha vissuta. Il libro si propone come un viaggio non solo attraverso lo sport, ma anche nei meandri di una società segnata da dittature e povertà, dove il confine tra criminali e militari è spesso sfumato.

La presentazione ha visto la partecipazione di numerosi appassionati, entusiasti di scoprire di più sulla collaborazione tra Ferrari, noto per i suoi libri e il film premiato "Alla rivoluzione sulla due cavalli", e Magliani, sceneggiatore, traduttore e scrittore di fama internazionale, recentemente finalista del Premio Strega.