Bordighera: con l'‘Accademia dell’Arte di Educare’ dell’associazione Noi4You, una giornata dedicata a genitori ed insegnanti

Con l’inizio delle scuole a Bordighera sta ripartendo la tanto attesa ‘Accademia dell’Arte di Educare’ (rivolta a genitori ed insegnanti) dell’associazione Noi4You. Quest’anno le dottoresse dell’Associazione hanno pensato ad un’esperienza che possa anche dare spazio al confronto tra genitori ed insegnanti.



“A tal fine – si spiega nel comunicato - verrà fatto tutto in una sola unica giornata sabato 28 settembre dalle 9 alle 18 con pranzo al sacco una vera ed unica occasione per poter riflettere sulla crescita dei figli e sulla complessità dell’educazione.

La dottoressa Sciolla, psicologa-psicoterapeuta familiare, tratterà un argomento fondamentale ovvero delle ‘trame familiari’ cioè di tutti i meccanismi che si creano in famiglia e che ci tramandiamo involontariamente nelle generazioni.

La dottoressa M. De Vito, psicologa clinica, parlerà delle emozioni e cercheremo anche di capire il loro importantissimo ruolo nei confronti dell’autostima.

La dottoressa T. Magliano parlerà del passaggio tra il mondo dell'infanzia e quello della preadolescenza, di come cambiano i ragazzi e le famiglie in questa fase.

La dottoressa G.Donà infine, illustrerà il mondo degli adolescenti e dei giovani adulti intraprendendo con il pubblico delle riflessioni importanti per comprendere meglio i ragazzi ed entrare in un autentico contatto con loro.

“La giornata sarà gratuita. Un percorso proprio per migliorare le capacità genitoriali ed educative che saranno sempre più necessarie per promuovere una civiltà evoluta e rispettosa degli altri e di se stessi. Vi aspettiamo per ragionare insieme sui possibili fattori che possono aumentare l’autostima, l’autonomia e la responsabilità, per promuovere e rafforzare il loro benessere psicologico. Vi aspettiamo numerosi, presso la sede NOI4YOU di via Firenze 1 a Bordighera, perché sui giovani noi crediamo