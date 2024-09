Bajardo: in tanti sabato scorso sui due campi di petanque de 'La Pineta' per seguire i colpi del campione Gianni Laigueglia

Grande successo di partecipanti, sabato scorso sui due nuovi campi da bocce allestiti quest’estate a Bajardo, poco sotto il ristorante ‘La Pineta’, nel piccolo centro dell’entroterra sanremese. Si sono dati appuntamento in 15 per seguire gli insegnamenti di Gianni Laigueglia, campione della specialità con diversi allori conquistati nel corso della sua onorata carriera, sia a livello nazionale che internazionale. C'erano appassionati di Bajardo ma anche di diverse località vicine.

Nel corso del pomeriggio si sono svolte esibizioni, lezioni e, ovviamente qualche bella partita in compagnia. “Abbiamo voluto fortemente questi due campi – ha detto il titolare del ristorante – non tanto per noi, quanto per tutta la comunità bajocca. Nel corso dell’estate sono stati molti gli appassionati che si sono sfidati in appassionanti partite e ci auguriamo, in futuro, di poter ospitare nuovamente campioni del calibro di Laigueglia e, perché no, qualche torneo”.

Alla fine del lungo pomeriggio tra accosti e bocciate non è mancata la classica foto di rito e una bella bicchierata per festeggiare il divertente e istruttivo momento insieme a Laigueglia.