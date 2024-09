Sanremo: riconteggi della Tari, in comune lunghe code e attese anche di ore per gli utenti (Foto)

Con la consegna anticipata a settembre della bollettazione della Tari, inizia anche la corsa agli sportelli dei cittadini di Sanremo per i riconteggi dell'imposta, per cui il pagamento potrà essere saldato entro la fine dell'anno. Nel corso della settimana che sta terminando, gli uffici di Palazzo Bellevue sono stati letteralmente presi d'assalto da lunghe code, che hanno portato l'ufficio addetto a lavorare quasi senza sosta per le intere giornate.

In alcuni momenti si è anche reso necessario dividere la fila di richiedenti facendo accedere le utenze domestiche al secondo piano, che da programma dovrebbe essere riservato a quelle non domestiche. Un problema non da poco, sia per gli utenti che per gli uffici del comune matuziano, alle prese con giornate di super lavoro per assolvere alle richieste dei sanremesi.

(Nelle foto le code in comune)