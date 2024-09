Sanremo: Consiglio comunale su temi tecnici, l'assise matuziana vota la trasformazione di Amaie in Srl

Il Consiglio comunale si riunisce dopo la pausa estiva e l'incontro che ha visto approvati gli equilibri di bilancio. La riunione si è aperta con un minuto di raccoglimento per l'ex sindaco Osvaldo Vento, venuto a mancare lo scorso agosto.

Si è poi passato a trattare i punti all'ordine del giorno, tra cui la trasformazione di Amaie da Spa in S.r.l, con la nomina di un unico amministratore delegato incaricato di tutto, che sarà Sergio Tommasini. La discussione ha visto anche l'approvazione del nuovo statuto. Una partica che nel corso degli interventi sia di Umberto Bellini che di Marco Damiano era da considerarsi dovuta, nonostante il rammarico per le sorti dell'azienda. Nel corso dell'intervento però Damiano ha anche aggiunto di non votare contro visto che la pratica alleggerisce i costi del Comune anche se alla fine, come quasi tutta l'opposizione, ha abbandonato l'aula. La sua decisione, come ha spiegato, deriva dal fatto che la documentazione dal suo punto di vista porta "all'abdicazione al privato" per quanto riguarda Rivieracqua, a cui Amaie ha trasferito in passato il settore idrico. L'assessore Giuseppe Sbezzo Malfei ha quindi sottolineato come il Cda della società sarà firmato da tre membri pubblici, mentre il direttore generale sarà scelto privatamente.

Il primo punto approvato dopo l'inizio del Consiglio è stato quello sollevato dal consigliere Vittorio Toesca Caldora a sostenere pubblicamente la causa di Nessy Guerra, la cittadina italiana nascosta in Egitto da settimane insieme alla figlia per sfuggire al marito violento. La proposta è stata approvata all'unanimità dei presenti. Approvata l'istituzione del tribunale dei ragazzi, progetto rivolto ai ragazzi delle scuole medie che mira a coinvolgere ancora di più i giovani nelle politiche locali perché si darà loro la possibilità di esprimere idee, bisogni e proposte per lo sviluppo della comunità, facendoli nel contempo sentire parte attiva al miglioramento della città.

Discussa in seguito l'approvazione (avvenuta) del nuovo regolamento riguardante Casa Serena, necessario all'accreditamento dei posti letto con l'Asl. Con la nuova carta si vedrà l'introduzione di una fidejussione firmata dai parenti, che si impegnano a sobbarcarsi la spesa in caso di inadempienza dell'anziano, e una nuova regolamentazione dei permessi.

L'ultimo punto ha riguardato l'approvazione del debito fuori bilancio per la messa in sicurezza delle torri faro dello stadio di Sanremo, con una somma di 24.287,67 euro. Le operazioni porteranno alla sostituzione di tre torri su quattro (per la quarta i controlli hanno dato validità di sicurezza per altri 36 mesi). Unica perplessità legata al fatto che le partite della squadra potrebbero essere sospese causa scarsa illuminazione, che potrebbero anche portare all'impraticabilità del campo da parte della Lega. Anche qui il consiglio comunale ha dato il suo assenso all'unanimità dei presenti.