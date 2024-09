Sanremo: approvata in commissione nuova carta dei servizi per Casa Serena, discussione in Consiglio

Novità in arrivo per la struttura assistenziaria di Casa Serena per la quale è stato proposto all'attenzione dei consiglieri comunali un cambiamento della carta dei servizi, che andrà a sostituire la precedente del 2009. La modifica è arrivata per poter garantire l'accreditamento dei posti letto con l'Asl, che per poter essere conferito richiedeva l'aggiornamento della carta. Una modifica che non va a comportare grandi sconvolgimenti rispetto al precedente documento, anche se ci sono delle novità.

Come prima cosa, ha spiegato in corso di riunione il vicesindaco Fulvio Fellegara, verrà tolta la cauzione prevista per il ricovero degli anziani, che sarà sostituita da una sorta di fidejussione firmata dai parenti, che si impegnano a sobbarcarsi la spesa in caso di inadempienza dell'anziano.

Verranno poi modificati gli orari di visita per i parenti e saranno normati i permessi (cosa che prima non avveniva): se un anziano esce dalla struttura deve comunicare la ragione dell'uscita e la teorica durata della sua assenza dalla struttura. Si è poi deciso di non inserire nel regolamento le questioni relative alla privacy, andando invece a costituire un apposito modulo da compilare insieme a quello di ricovero, così da semplificare le operazioni di modifica future del regolamento.

Al termine dell'esposizione e delle domande dei membri della terza commissione, la votazione ha portato all'approvazione della nuova carta, che sarà sottoposta all'attenzione del consiglio comunale di giovedì 26 settembre.