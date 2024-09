Sanremo: Marino Magliani e Marco Ferrari presentano il libro 'Sporca faccenda mezzala Morettini' al Casinò

Non solo sport, ma anche quel tanto di mistero e di 'giallo' per affascinare il lettore e tanto divertimento, ironia e osservazioni sulla socialità sono gli elementi che caratterizzano il libro scritto a due mani da Marino Magliani e Marco Ferrari: “Sporca faccenda mezzala Morettini” (Blu Atlantide). L’opera verrà presentato domani 27 settembre alle ore 17.00 nel Teatro del Casinò nell’ambito della rassegna “I Martedì Letterari” .

Sporca faccenda mezzala Morettini (Blu Atlantide)

Argentina, anni Sessanta: Diego Alvaro Menconi percorre in lungo e in largo la pampa a bordo di una vecchia Chevrolet guidata dal fedele León, assistendo a partite di calcio nei barrios di Buenos Aires, nei deserti della Patagonia o sulle colline arroventate dei Tropici. Menconi è un venditore di piedi, un mediatore che mette in contatto squadre e giocatori da una parte all’altra dell’Atlantico, cercando ogni volta di concludere l’affare perfetto. Ma è anche un’anima anarchica, un outsider malinconico e romantico costretto ad arrangiarsi come può, così, quando la vicina di casa Alicia lo contatta per chiedergli aiuto nella disperata ricerca del marito, la mezzala ormai sul viale del tramonto Luis Pacifico Morettini, per Menconi non rimarrà altro da fare che reinventarsi detective e mettersi sulle sue tracce.

Sarà l’inizio di un’avventura rocambolesca in una terra tormentata dalle dittature e dalla povertà, tra allenatori fanatici, squadre improbabili, criminali e militari indistinguibili tra loro, mentre a ogni latitudine, in Argentina come in Italia, cala come un’ombra la minaccia della violenza e delle ingiustizie della politica.

Ferrari & Magliani ci regalano un romanzo stralunato e bellissimo sul football e sulla vita, allo stesso tempo un noir a tema sportivo e un’ode a un calcio che non c’è più ma continua a esistere come un sogno a cui tornare.

Marco Ferrari è nato alla Spezia nel 1952.

È autore di numerosi libri per Sellerio, Ponte alle Grazie, Mondadori, Voland e Laterza. Dal suo omonimo romanzo è stato tratto il fortunato film “Alla rivoluzione sulla due cavalli”, vincitore del Festival di Locarno del 2001.

Marino Magliani è nato nel 1960. Scrittore, sceneggiatore e traduttore, i suoi libri, pubblicati da Longanesi, Sironi, L'Orma, 66chand2nd e le sue graphic novel da Tunuè, hanno ottenuto numerosi riconoscimenti sia in Italia che all'estero. E’ stato finalista del Premio Strega nel 2022. Di origine ligure, vive nei Paesi Bassi.

