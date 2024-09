Olivetta San Michele, Daniela Boscolo vince il concorso di pittura estemporanea (Foto)

Daniela Boscolo vince il concorso di pittura estemporanea andato in scena lo scorso 22 settembre a Olivetta San Michele. Sul podio anche Sergio Attisani, che si è piazzato secondo, e Giorgio Bracco, arrivato terzo. Al quarto posto si sono classificati ex aequo Claudio Cullino ed Erika Rosson.

"La manifestazione ha avuto un ottimo successo" - fanno sapere gli organizzatori -"Anche se i pittori partecipanti non sono stati molti, in compenso la qualità è stata molto buona".

"Per il prossimo anno, insieme al sindaco Adriano Biancheri, abbiamo pensato a una manifestazione artistica più interessante con opere sia in estemporanea che già elaborate in studio ma sempre con tematiche di Olivetta San Michele e le sue frazioni per cercare così di aumentare la partecipazione dei pittori" - svelano gli organizzatori - "L'evento si svolgerà in concomitanza con altri eventi programmati nel periodo tra giugno e luglio".