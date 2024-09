Musica, arte e gioielli a Cala del Forte: a Ventimiglia si chiude il progetto "Le Perle dei due Golfi" (Foto e video)

Musica, arte e gioielli si sono amalgamati alla perfezione, ieri sera, al porto Cala del Forte a Ventimiglia in occasione della chiusura del primo step del progetto "Le Perle dei due Golfi", che ha avuto un grande successo.

Una serata piacevole che è stata animata dall'inno degli Emirati Arabi e dalla splendida voce del soprano Angelica Cirillo che ha cantato l'inno italiano. "Ringraziamo Angelica Cirillo che è stata così gentile a rispondere al nostro appello" - dice Gigliola Bassoli Coppo, presidente di Orizzonti Artek - "Chiudiamo il primo step di un progetto per avvicinare due mondi e due golfi: il golfo Persico e quello del Mediterraneo".

"E' un piacere cantare per questa serata. In futuro ho in programma concerti all'estero e in Italia" - svela il soprano Angelica Cirillo - "A Sanremo, inoltre, dal 20 ottobre prenderà il via una rassegna musicale: 'Un palco a Palazzo'. Andrà in scena a Palazzo Roverizio con l'intendo di creare un salotto culturale nel cuore di Sanremo. Verranno proposti nove spettacoli con artisti di livello internazionale. Ogni mese vi sarà uno spettacolo che si terrà alla domenica alle 17".

Durante l'evento, che si è concluso con un brindisi e un delizioso buffet, è stato possibile ammirare anche la mostra d'arte "Memories are home" di Salmah Al Mansoori, organizzata da Fidapa Porta d'Italia e Orizzonti ARTEK in collaborazione con Firetti Contemporary Dubai, e acquistare delle splendide collane con le perle. "Ci fa molto piacere essere riuscite a organizzare il finissage dopo due mesi di mostra" - afferma Ingrid Biancardi, presidente di Fidapa “Ventimiglia Porta d’Italia” - "Il primo a esporre è stato Davide Puma".

L'evento era a cura di Fidapa Porta d'Italia Ventimiglia con il sostegno dei Lions, del Rotary, dello Zonta e di Noi4You. Per l'occasione, oltre ai membri delle diverse associazioni, erano presenti anche il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino, l'artista Davide Puma e Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia.