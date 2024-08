Ventimiglia, "Memories are home" di Salmah Al Mansoori in mostra a Cala del Forte (Foto)

L'evoluzione degli Emirati Arabi Uniti al centro della mostra d'arte "Memories are home" di Salmah Al Mansoori che sarà in esposizione dal 31 agosto al 28 settembre a Cala del Forte a Ventimiglia tutti i giorni dalle 18 alle 23. E' il secondo evento delle 'Perle dei due golfi'. L'inaugurazione della mostra, a cura di Mara Firetti e organizzata da FIDAPA Porta d'Italia e Orizzonti ARTEK in collaborazione con Firetti Contemporary Dubai, sarà il 31 agosto alle 19.30.

Originaria di Ghayathi, ad Abu Dhabi, Al Mansoori intreccia temi di crescita e tradizione nelle sue opere, riflettendo l'evoluzione degli Emirati Arabi Uniti. La sua arte esplora l'interazione tra ambiente e identità, sottolineando l'importanza di mantenere le proprie radici in un contesto in rapido cambiamento.

La mostra presenta quattro delle serie di Al Mansoori: Who I Became, I Was a Forgotten Moment, Unfolding e la sua ultima, I Reminisce in Colours. Ogni serie offre una prospettiva unica sul panorama mutevole degli Emirati Arabi Uniti, sottolineando al contempo la necessità di preservare la propria identità durante queste trasformazioni. La sua arte mostra come il patrimonio culturale e l'innovazione moderna possano coesistere, ispirando il pubblico globale a riflettere sulle proprie identità culturali e sul proprio progresso.