Giornate Europee del Patrimonio 2024 , il Mar di Ventimiglia organizza passeggiata con visita guidata lungo la Via Iulia Augusta

Il MAR Museo Civico Archeologico "Girolamo Rossi" di Ventimiglia aderisce alla nuova edizione delle Giornate Europee del Patrimonio 2024 (European Heritage Days) e vi invita, sabato 28 settembre alle ore 15.00, a prender parte ad un'interessante passeggiata con visita guidata lungo la Via Iulia Augusta. Dopo un introduzione storico-archeologica presso il MAR, i visitatori saranno accompagnati in un'escursione a piedi tra la Chiesa di San Michele, la quale conserva importanti cippi miliari della strada romana, e Porta Canarda, luogo di passaggio dell’antica via.

Appuntamento ore 14.45 presso il Museo. Durata 2,30 ore circa. Costo della visita: 4,50€/persona (per l'occasione si effettuerà il biglietto ridotto a tutti i partecipanti).

Si raccomanda abbigliamento sportivo e bottiglia d'acqua.

L'escursione si inserisce all'interno del tema generale delle Giornate Europee del Patrimonio, “Patrimonio in Cammino”, che riprende lo slogan europeo “Routes, Networks and Connections”, scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione. È un invito a riflettere sul valore del patrimonio culturale in relazione a cammini, vie di comunicazione, connessioni e reti che, oggi come in passato, hanno reso possibili relazioni e scambi fra popoli e culture e contribuito alla formazione della nostra identità.

L'evento è organizzato in collaborazione con la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri e la Direzione Musei della Liguria.