Vallecrosia, lavori nel parcheggio 'Goso': scatta il divieto di sosta (Foto)

Scatta il divieto di sosta in via Col. Aprosio a Vallecrosia nella zona del parcheggio denominato 'Goso', in particolare nella metà dell’area verso il mare e all'ingresso dalla strada statale 1, lato destra, dalle 8.30 del 27 settembre per la consegna del cantiere che si occuperà dei lavori di riqualificazione dell'area.

L’accesso all’area data in consegna sarà consentito esclusivamente agli operatori del cantiere. Il percorso pedonale verso il mare sarà istituito nel minor tempo possibile.

L’apposizione della segnaletica è affidata all’ufficio tecnico mentre la sicurezza dell’area e la segnalazione dell’ingombro saranno a cura della ditta esecutrice. Eventuali danni causati dai lavori a cose o persone saranno a carico del personale della ditta operante sul posto.