Vallecrosia, lavori al marciapiede sulla Romana: scattano i divieti di transito e di sosta

Cambia la viabilità a Vallecrosia. Scatta il divieto di transito in via Romana, nel tratto tra via Don Bosco e via Conca Verde per la corsia lato mare direzione ponente-levante, dalle 17.30 alle 24 dei giorni 26, 27 e 30 settembre per consentire l'installazione di un cantiere mobile stradale per effettuare dei lavori sul marciapiede lato mare. L’accesso sarà consentito esclusivamente ai residenti a seconda del posizionamento cantiere.

Verrà, inoltre, istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 17.30 alle 24 dei giorni 26, 27 e 30 settembre. Eventuali danni causati dai lavori a cose o persone saranno a carico del personale della ditta operante sul posto.

Lo stabilisce un'ordinanza emessa dalla polizia locale per garantire sicurezza alla circolazione e alla zona.