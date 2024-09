Al via il “2° Trofeo Bordighera”, cambia la viabilità in occasione della gara podistica (Foto)

Cambia la viabilità nella città delle palme in occasione del “2° Trofeo Bordighera”, gara podistica a scopo benefico che andrà in scena il 29 settembre. Domenica prossima dalle 9.30 alle 12 verranno, infatti, chiuse al transito via Coggiola e via Vittorio Veneto per il tempo necessario al passaggio dei podisti.

Lo stabilisce un'ordinanza emessa oggi dalla polizia locale ritenuto necessario adottare opportuni provvedimenti per garantire sicurezza al traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada, e alla manifestazione sportiva competitiva organizzata dalla società “Polisportiva Fondazione A.T.M. – sezione podismo" con il patrocinio del Comune.

La corsa su strada di 10 km cronometrata con un percorso misto asfaltato partirà alle 9:30 dalla Casa per Ferie Fondazione ATM, in via Bel Soggiorno, e passerà lungo via Selvadolce, via Coggiola, via Romana, via Vitt. Veneto, via Noaro, il lungomare Argentina, via Stella Maris, via dei Colli e via Selvadolce. La chiusura al transito sarà regolamentata da agenti della polizia locale ogni qualvolta sarà necessario per il passaggio dei podisti anche all’intersezione con via Romana-via Coggiola; via Vitt. Veneto-via Vitt. Emanuele e via Arziglia-via S. Ampelio.

Ricchi premi sono previsti per i primi tre classificati, sia uomini che donne. Al termine della gara, vi sarà un ristoro rigenerante, un pacco gara pieno di sorprese e il servizio doccia. Una parte del ricavato della corsa sarà devoluto alla Croce Rossa sezione di Bordighera.