Al via il “2° Trofeo Bordighera”, torna la gara podistica benefica (Foto)

A Bordighera torna la gara podistica a scopo benefico. Domenica prossima, il 29 settembre, andrà, infatti, in scena il “2° Trofeo Bordighera”.

Si tratta di una corsa su strada di 10 km cronometrata con un percorso misto asfaltato con salite e discese che partirà alle 9:30 dalla Casa per Ferie Fondazione ATM, in via Bel Soggiorno, e passerà lungo via Selvadolce, via Coggiola, via Romana, via Vitt. Veneto, via Noaro, il lungomare Argentina, via Stella Maris, via dei Colli e via Selvadolce.

Ricchi premi sono previsti per i primi tre classificati, sia uomini che donne. Al termine della gara, vi sarà un ristoro rigenerante, un pacco gara pieno di sorprese e il servizio doccia. Una parte del ricavato della corsa sarà devoluto alla Croce Rossa sezione di Bordighera.

La manifestazione sportiva competitiva è organizzata dalla società “Polisportiva Fondazione A.T.M. – sezione podismo" con il patrocinio del Comune.