Turismo nel mese di luglio: Sanremo cresce insieme a Bordighera e Ventimiglia, male Diano Marina

Sanremo in crescita con Bordighera e Ventimiglia che rimangono stabili mentre perde qualcosa il Levante della nostra provincia. Questo, in estrema sintesi, il bilancio degli arrivi e presenze turistici della nostra provincia nel mese di luglio, nel classico report, stilato dalla Regione Liguria.

Partiamo proprio dai dati di tutta la provincia di Imperia che, nel mese di luglio vede il netto calo di italiani, solo in parte equilibrato da un aumento degli stranieri. Sono arrivati 77mila stranieri (+1,74%) e 56mila italiani (-9,73%) mentre, nelle presenze troviamo un totale di -0,95% (-6,42% di italiani e +4,82 di stranieri). Il progressivo dei primi 7 mesi dell’anno ci offre 565mila (-0,34%) arrivi e quasi due milioni di presenze totali (+2,27%).

A Sanremo sono arrivati, nel mese di luglio, 30mila stranieri e 11mila italiani, questi ultimi in calo del 10,77%, bilanciati dal +7,21% degli stranieri. In aumento, invece, le presenze con il segno più a quota 11,24%. Il trend dei 7 mesi è in positivo con 192mila arrivi (+1,90%) e 490mila presenze (+7,72%).

A Ventimiglia, dopo gli exploit dei mesi precedenti, troviamo un lieve rallentamento anche se i numeri rimangono positivi. Aumento degli arrivi di italiani (+12,1%) e degli stranieri (+0,64%) mentre le presenze calano tra i primi (-2,71%) e aumentano i secondi (+1,91%). Il trend vede comunque 42mila arrivi (+5,09%) e 124mila presenze (+17,89%).

A Bordighera gli stranieri ‘salvano’ il bilancio: arrivati in tremila a luglio con un +8,23% mentre gli italiani sono saliti dello 0,42%. Performance inferiori nelle presenze, in calo complessivamente dell’1,75% rispetto al 2023. I primi sette mesi dell’anno sono comunque positivi nella città delle palme, con 30mila arrivi (+6,33%) e 108mila presenze (+7,51%).

Ad Imperia numeri positivi per gli italiani negli arrivi con +5,07% ma negativi per gli stranieri a -0,78%. In calo le presenze per entrambi con un complessivo -2,25%. Ci si consola con i primi 7 mesi dell’anno che vedono 46mila arrivi (+1,93%) ma meno per le presenze (125mila a quota -2,26%).

Male Diano Marina che, a luglio ha visto un calo di arrivi negli italiani pari al 15,51% e negli stranieri a -2,10%. Le presenze vedono il segno negativo a quota -4,67%. E anche il trend dell’anno non è assolutamente brillante, visto che sono stati 102mila gli arrivi con -6,07% rispetto al 2023 e 536mila presenze (-2,38%).

Chiudiamo con San Bartolomeo al Mare che vede un luglio discreto. 12mila arrivi totali (-1,70%) ma picco di stranieri (+24,89%). Anche nelle presenze gli stranieri sono in miglioramento ma la somma con gli italiani fa calare il numero, con un -3,23% rispetto al 2023. I primi sette mesi vedono 47mila arrivi (+2,13%) e 190mila presenze (+1,125).