Ospedaletti, domani la presentazione del romanzo fantasy 'La Grande Leggenda'

Dopo il successo dello spettacolo su Edith Piaf della scorsa settimana, la sesta edizione del “Cantico della Bellezza” si chiude domani, giovedì 26 settembre con una presentazione libraria che si sposa appieno con lo spirito dell’iniziativa.

Si tratta del primo romanzo fantasy firmato da Freddy Colt, in questo caso sotto il nome Faris La Cola, intitolato “La Grande Leggenda”, una narrazione di taglio epico, ambientata in un’isola non trovata dove si svolgono le gesta di un manipolo di eroi. Lo spirito cavalleresco pervade il libro, insieme con il senso dell’avventura e un forte uso di simbologia tradizionale: vi si trovano prodigi, mostri, lande desolate, ma anche emblemi arcani e stemmi araldici con i loro significati esoterici.

L’autore dialogherà con lo storico e scrittore imperiese Riccardo Mandelli, mentre saranno proposte alcune letture tratte dal romanzo a cura degli Alfieri di Castel Bajardo, sodalizio cavalleresco che patrocina l’iniziativa in memoria di Valerio Venturi, giornalista e studioso scomparso prematuramente nel 2018 a cui la rassegna del “Cantico” – da sempre organizzata con l’appoggio dell’Amministrazione comunale di Ospedaletti – è dedicata. L’autore sarà disponibile ad autografare le copie della sua opera a coloro che vorranno scoprire “La Grande Leggenda”.

L’appuntamento si tiene con inizio alle ore 16 presso lo spazio polivalente “La Piccola” in via Cavalieri di Malta. L’ingresso è libero.