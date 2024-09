Bordighera, dal Comune stretta sugli incivili: in arrivo nuovi ispettori ambientali che controlleranno anche i sacchetti

Questa mattina a Bordighera, presso Palazzo Garnier, si è tenuta una nuova riunione in merito alla gestione dei rifiuti solidi urbani; presenti il Sindaco Ingenito, l’Assessore Allavena, il Comandante Satta, il responsabile dell’Ufficio Igiene Urbana e Teknoservice.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la necessità di adottare provvedimenti per superare alcune criticità del servizio, che risente delle carenze di un capitolato d’appalto comprensoriale che è stato formulato senza tenere in piena considerazione le reali esigenze del territorio e su cui l’Amministrazione continua ad intervenire con correttivi specifici per Bordighera e ulteriori stanziamenti di spesa.



Sono state dunque ribadite tre linee fondamentali d’azione.

La prima prevede maggiori verifiche: sarà dato incarico a nuovi ispettori ambientali per individuare i responsabili dei conferimenti non corretti nelle isole ecologiche e nei cestini getta rifiuti, anche con ispezioni sul contenuto dei sacchi. Entro il periodo natalizio saranno poi installate telecamere nelle principali isole.

La seconda linea d’azione riguarda le sanzioni per violazioni in materia ambientale, che con il prossimo Consiglio Comunale saranno aumentate a 200 euro.

Infine, in corrispondenza del maggior afflusso turistico (periodo natalizio, pasquale e estate 2025) personale specificatamente formato presidierà le isole ecologiche e informerà gli utenti, residenti e non, sulle modalità di conferimento da osservare. Questo per evitare le spiacevoli situazioni che si sono registrate durante la scorsa stagione balneare.