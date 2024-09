I primi due mesi da assessore di Giuseppe Sbezzo Malfei: i risultati ottenuti e l'attesa per il lungo periodo

Ci sono incarichi in cui i risultati del proprio lavoro si possono vedere dopo pochissimo tempo, mentre per altri invece bisogna prevedere tempi di attesa decisamente più lunghi per poter capire se sarà possibile raccogliere dei frutti. Ad attendere il responso l'assessore alle finanze di Sanremo Giuseppe Sbezzo Malfei, che al momento del suo insediamento ha dovuto come prima cosa fare i conti (letteralmente) con la normativa di bilancio e i cambi ai vertici di Amaie.

"Appena insediato ho dovuto risolvere la pratica degli equilibri di bilancio - commenta l'assessore - che ha visto nella sua realizzazione incontri con il Casinò e le variazioni sull'aliquota. Siamo poi riusciti ad anticipare la bollettazione della Tari a settembre, cosa che in passato accadeva più tardi, senza dimenticare i cambiamenti di organico all'interno delle partecipate, che hanno comportato diversi incontri. Sono stati sicuramente due mesi intensi, ma fortunatamente da parte di tutti gli uffici c'è stata fin da subito massima apertura".

Sbezzo Malfei fa poi sapere che sono già in cantiere degli interventi per il futuro destinati a ridurre il peso tributario per i cittadini: "Posso dire che stiamo lavorando ad alcune idee che, se troveremo copertura, potrebbero andare a ridurre la pressione fiscale, magari sull'Imu o l'addizionale comunale, potenziando ad esempio le possibilità derivanti dalle entrate delle tasse di soggiorno. Ci sono poi le pratiche più incombenti, come le pratiche del bilancio consolidato e del bilancio tecnico, che porteremo in consiglio comunale il prossimo ottobre e che al momento sta impegnando gli uffici".

Ragionare sui primi due mesi non è semplice visto che, come sottolinea lo stesso assessore, quanto fatto non porta a un risultato immediato, ma l'obiettivo rimane quello di "portare avanti i progetti prefissi dall'amministrazione, che comincia col capire le criticità e come porvi rimedio, come siamo riusciti a fare ad esempio con la Tari, o anche nell'incontro in prefettura sulla questione Riviera trasporti, a cui in rappresentanza comunale abbiamo partecipato attivamente per scongiurare lo sciopero".