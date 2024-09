Crypto All-Stars supera 1,5 milioni di dollari in prevendita

Di recente il settore delle criptovalute ha visto una rinascita, spinto soprattutto dal taglio dei tassi a opera della Fed statunitense e di altri eventi intrinseci al mercato, ovvero il listing di alcuni asset su Binance, l’exchange più importante.

Dopo NEIRO, anche STARS, il token nativo del nuovo progetto Crypto All-Stars, potrebbe puntare proprio al listing su uno scambio così importante, forte della sua piattaforma MemeVault, che permette ai suoi investitori di guadagnare tramite lo staking delle meme coin, ottimizzando gli introiti.

Il progetto ha tanta risonanza che ha superato $1,5 milioni in prevendita: ecco in cosa consiste e come acquistare il token STARS prima del prossimo aumento di prezzo.

Crypto All-Stars si concentra sulla creazione del MemeVault

Fattori come il recente taglio dei tassi o il listing di NEIRO hanno portato il mercato delle criptovalute a recuperare quota, spingendo in alto gli asset, incluse le meme coin e i token AI. In particolare Neiro è stato un grande catalizzatore di questa ripresa, visto che la sua capitalizzazione di mercato, prima della quotazione, era di soli 15 milioni di dollari.

Dopo il listing ha raggiunto infatti 500 milioni di dollari: grazie al MemeVault potrebbe accadere lo stesso alle meme coin coinvolte nel progetto? Il MemeVault è una piattaforma che utilizza lo standard ERC-1155, che consentirà agli investitori di mettere in stake le meme coin più popolari. A tutti gli effetti un protocollo di staking progettato per le meme coin, che consente loro di generare collettivamente reddito passivo.

Quelle disponibili al momento sono Dogecoin, Shiba Inu e le altre nove più popolari, ma a queste andranno ad aggiungersene altre. L'intera piattaforma è molto intuitiva, quindi dedicata anche ai principianti, e pensata per garantire efficienza agli investitori che vogliono trarne vantaggio.

A parte il MemeVault, gli investitori possono approfittare anche subito dello staking per i titolari di $STARS, con un APY attuale pari al 954% al momento.

STARS offre molto più di una semplice meme coin

$STARS è il token nativo del progetto e anche il catalizzatore dell'effetto MemeVault: come meme coin ha infatti un'utilità senza pari, in quanto è in grado di triplicare le ricompense per gli staker che utilizzano il MemeVault. Ed ecco anche perché molti utenti partecipano alla prevendita di STARS, portandola a superare il traguardo di $1,5 milioni.

Grazie a Crypto All-Stars, gli investitori non solo realizzano plusvalenze ma ottengono anche un reddito passivo: anche per questa ragione il token STARS potrebbe ambire a un listing su Binance in quanto ha già una forte economia dovuta alle dinamiche che alimenta.

Tra i fattori che possono spingere Crypto All-Stars in alto, c’è la roadmap che include tre fasi: la prima è la fase di prevendita, attualmente in corso, il cui obiettivo è quello di offrire il token nativo a un prezzo accessibile a tutti, ma che aumenterà gradualmente.

La seconda fase riguarderà invece il lancio di $STARS e successivamente i possessori potranno mettere in stake le meme coin all'interno dell'ecosistema MemeVault. La fase finale riguarderà invece lo sblocco e l’attivazione del Vault.

Come acquistare STARS in prevendita

Crypto All-Stars sta riscuotendo grande successo grazie al MemeVault, un ecosistema che genera un'attenzione alta da parte degli investitori, alla ricerca di un progetto che metta a disposizione qualcosa di nuovo.

Crypto All-Stars ha raccolto al momento oltre $ 1,5 milioni nella sua prevendita, che vede uno STARS venduto attualmente a $ 0,0014593: anche gli youtuber crypto si interessano alle potenzialità di un token che potrebbe fare 100x con il listing.

Per partecipare alla prevendita di STARS prima del prossimo aumento di prezzo, si dovrà collegare alla pagina ufficiale del progetto il proprio crypto wallet e utilizzare Ethereum, Tether, Binance Smart Chain, Floki, Shiba Inu, Pepe e Doge, o una carta di credito/debito bancaria, per l’acquisto del numero di token desiderati.

Chi vuole conoscere tutte le novità in arrivo e gli aggiornamenti di Crypto All-Stars, potrà iscriversi al canale ufficiale su Telegram o seguire la pagina del progetto su X.

VISITA LA PAGINA UFFICIALE DI STARS