Sanremo: mobilitazione di soccorsi ai Tre Ponti per un surfista disperso, ma era un falso allarme (Foto)

Mobilitazione di soccorsi, nel primo pomeriggio di oggi nella zona dei Tre Ponti a Sanremo per un surfista che era stato dato per disperso. Sul posto è intervenuto la motovedetta della Guardia Costiera matuziana che ha controllato l’intero litorale, tra Capo Verde e Portosole, senza però trovare nessuno.

Contemporaneamente, a terra sono state eseguite alcune verifiche per capire se qualcuno dei surfisti mancasse all’appello. Anche in questo caso però tutto è risultato regolare. Quest’oggi il vento è molto forte e le onde, ovviamente, incoraggiano i surfisti che solitamente ai Tre Ponti trovano un’area consona per il loro sport.