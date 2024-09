Patafisica alla sua seconda edizione: "Le Città Patafisiche", un ponte tra Sanremo e Torino

A seguito del successo dell'iniziativa lanciata nel corso del 2023, che ha omaggiato il mondo della patafisica e le sue profonde radici con la città di Sanremo, con particolare riguardo alle figure di Vittorio Osvaldo Tommasini (FaRfa) e Italo Calvino, torna la nuova edizione con il nome de ‘Le Città Patafisiche’.

I curatori di questa edizione: Domenico Graglia (ordinario della Cattedra di 'Patafisica di Accademia della Pigna e ideatore della Ricerca Artistica Collettiva "Sanremo Patafisica"). Marco Maiocchi (Fisico, già ordinario di presso il politecnico di Milano e 'patafisico pluridiplomato) e Fabio Barricalla (docente, poeta, accademico della Pigna) che inviteranno, a loro discrezione, artisti, intellettuali, appasionati la patafisica per celebrare, con i loro lavori su cartoline appositamente realizzate, la Scienza delle Scienze.

Occasione per questa presentazione saranno i festeggiamenti a Torino, presso Spazio Garino e in collaborazione con il MAU Museo d'Arte Urbana, che si terranno venerdì prossimo, in occasione del Capodanno Patafisico (con ritardo voluto) che gli amanti delle soluzioni immaginarie festeggiano il giorno 8 settembre, in occasione del "compleanno" di Alfred Jarry, ispiratore e inventore della 'Patafisica, indimenticabile autore di Ubu Roi e Gesta e Opinioni del Dottor Faustroll, patafisico... e buon 152° anno a Tutti!

Verranno esposte le prime Opere arrivate a Sanremo, in piazza Capitolo numero 1 (un indirizzo che più patafisico non si può) e che corrisponde all'Accademia della Pigna (i meglio informati dicono siano già oltre 50) e saranno presenti ospiti da tutta Italia, da Milano a Padova, da Napoli a Roma, da Sanremo a Torino..

Fra gli ospiti a Torino anche Andrea Illungo Bellina, Sanremese diplomato patafisico da Fondazione Pata e in occasione della mostra tenutasi presso il Museo Civico fra marzo e aprile di quest'anno, oltre i collegamenti con i -tanti- Patafisici della città dei fiori, a testimoniare anche la bella collaborazione fra persone e enti del terzo settore: un ponte ideale fra Sanremo e Torino, in nome della cultura e della libertà intellettuale.

Nel corso della giornata Torinese, apertura a ingresso gratuito delle mostre temporanee che si tengono da Spazio Garino e MAU, brindisi al nuovo anno, performance con "Le Ragazze di FaRfa" gruppo futurista torinese, e presentazione della nuova iniziativa "Grand Prix Fondazione Pata". Si presenta inoltre, in maniera ufficiale, il Catalogo di "Sanremo Patafisica, Gesta e Memorabilia da un un Universo Suipplementare" con le cronache degli eventi accaduti a Sanremo durante la mostra.