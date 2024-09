Elezioni Liguria, Rixi: "Da perbenista a menefreghista per Orlando è un attimo"

"Da perbenista a menefreghista, per Orlando è un attimo. Nei 4 anni in cui è stato ministro della Giustizia, dal 2014 al 2018, ha ripetutamente illuso i cittadini di Sanremo e Chiavari sulla riapertura dei tribunali del territorio. Una scelta scellerata dei governi di sinistra. Orlando per giunta fece ritirare, da parlamentare, un emendamento che andava nel senso della riapertura. Ricordo in consiglio regionale i consiglieri di maggioranza e minoranza del Tigullio che si presentarono in aula con una banda nera al braccio e quelli del Ponente con la maglietta sotto la giacca su cui era scritto 'Il tribunale di Sanremo è di tutti, salviamolo'". Lo dice in una nota l’on. Edoardo Rixi.

"Ogni promessa di chi allora era al governo si è fermata su un binario morto. Non vorremmo che la sua 'riforma sanitaria' passi dalla chiusura di aziende sanitarie e ospedali. Chi dimentica il passato è condannato a ripetere i suoi errori. La Liguria ha bisogno di chi ha dimostrato, conclude Rixi, con i fatti, di saper costruire un futuro migliore".