Forza Italia, Scajola al convegno nazionale di Milano: "Proposte concrete su salari, innovazione e natalità"

L’assessore regionale e capo delegazione di Forza Italia nella Giunta della Regione Liguria Marco Scajola ha partecipato oggi, a Milano, al convegno organizzato e promosso dai gruppi parlamentari azzurri di Camera e Senato dal titolo: “L’ottimismo della volontà”.

Una tre giorni, iniziata venerdì 9 ottobre, che ha visto un confronto tra i vertici del partito e il mondo economico e amministrativo. Al centro del dibattito lavoro, infrastrutture, riforme, ma anche l’impatto dell’innovazione digitale.

In particolare, nella giornata odierna sono intervenuti: i capigruppo e i vicesegretari nazionali di Forza Italia, il presidente del Partito Popolare Europeo Manfred Weber e il segretario nazionale e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Un convegno di assoluto livello che, ancora una volta, ha messo in mostra i valori di Forza Italia e, soprattutto, la capacità di dialogare con il mondo economico e produttivo per il benessere dei cittadini – spiega l’assessore della Regione Liguria Marco Scajola -. Da eventi come questo nascono e si sviluppano proposte concrete su salari, innovazione e natalità che avremo il compito di mettere in pratica nei prossimi anni. Forza Italia ha il dovere di essere protagonista con programmi che tocchino da vicino i reali problemi delle persone. Crescere nel consenso partendo dai territori, dal lavoro degli amministratori locali, uomini e donne che rappresentano con il proprio impegno tante comunità. Complimenti agli organizzatori e amici dei due gruppi parlamentari di Camera e Senato e a tutti coloro che hanno contribuito a questa tre giorni”.