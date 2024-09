Triora: domenica prossima la 'Festa del Fungo', un atteso ritorno per i buongustai

Si svolge domenica prossima a Triora, in alta Valle Argentina, la ‘Festa del Fungo’. Si tratta di un grande ed atteso ritorno per tutti i buongustai della provincia e non solo. Per tutta la giornata saranno serviti piatti a base di deliziosi funghi come il mitico risotto e funghi impanati e fritti, il tutto preparato rigorosamente al momento dagli chef dell’Associazione Italiana Cuochi Itineranti, che saranno presenti con due stand.

Anche le attività commerciali del paese parteciperanno alla festa proponendo le specialità locali e ricette ovviamente a base del grande protagonista della giornata. Per le vie del borgo sarà allestito un caratteristico mercatino dell’artigianato e di prodotti tipici dove potete trovare tutte le eccellenze della Valle Argentina. Sono previsti giochi e attività ricreative per intrattenere gli ospiti più piccoli e per tutta la giornata dai caratteristici "caruggi" e piazzette potrete sentire gruppi di cantori di musica popolare che vi accompagneranno nelle vostre passeggiate alla scoperta di Triora.

In occasione della Festa del Fungo durante tutto il fine settimana il borgo ospiterà anche la tradizionale “Festa del Plein Air” organizzata in tutta Italia dall’associazione dei paesi Bandiera Arancione e la rivista Plein Air (specializzata in viaggi on the road in camper e caravan).