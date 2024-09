Con Area Sanremo, ad un passo dal Festival: aperte le iscrizioni, a novembre le audizioni al Palafiori

Dopo l’annuncio della partecipazione di Carlo Conti, come direttore artistico di Area Sanremo 2024, la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo ha aperto le iscrizioni al concorso che quest’anno permetterà ad un giovane talento under 27 di avere accesso assicurato al Festival nella categoria “Nuove proposte”.

L’avv. Filippo Biolé, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, dichiara "In queste settimane ho avuto il piacere di confrontarmi in diverse occasioni con Carlo Conti, nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, che ha accettato la nostra proposta e sará il direttore artistico di Area Sanremo 2024. Molte le novità che abbiamo studiato con lui per questa rinnovata edizione del concorso della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e del Comune di Sanremo dedicato ai giovani talenti indipendenti che vogliono farsi spazio nel mondo della musica italiana e sognano un posto al Festival. I finalisti saranno non meno di 20. I vincitori saranno 10 e avranno accesso all'audizione con la commissione RAI che sceglierà i 2 che parteciperanno alla finale di "Sanremo Giovani" in diretta su RAI 1, a dicembre. Uno/a di loro - e questa è la grande notizia che abbiamo dato la scorsa settimana - avrà accesso assicurato al Festival. A febbraio saranno quattro gli artisti (tre provenienti dalle selezioni di Sanremo Giovani e uno da Area Sanremo) che, sul palco dell'Ariston, si contenderanno il titolo di vincitore/vincitrice della categoria ‘Nuove proposte’ che Conti ha re-introdotto nel regolamento della kermesse canora".

Un'altra importante novità è rappresentata dal periodo di svolgimento delle audizioni di Area Sanremo che saranno concentrate nel corso di una settimana nella seconda metà di novembre. “Tra qualche settimana comunicheremo sul sito www.area-sanremo.it le date ufficiali delle audizioni, insieme ad un programma di iniziative di carattere formativo ed eventi collaterali studiati per arricchire l'esperienza dei candidati che raggiungeranno Sanremo e che stiamo mettendo a punto con diverse realtà del territorio, professionisti del settore e con il Comune di Sanremo” - prosegue l’avv. Biolé - “Anno dopo anno ci siamo infatti posti l'obiettivo di far crescere quelle che abbiamo battezzato come "Area Sanremo Experience". Opportunità che vogliamo offrire ai giovani talenti di tornare a casa dopo l'audizione - qualunque esito questa abbia avuto - arricchiti di conoscenze, incontri ed esperienze utili per il loro percorso”.

L’avv. Chicca Dedali, ex vice presidente Fondazione, oggi Assessore Cultura, Sinfonica, Patrimonio, Centri Storici e Frazioni del Comune di Sanremo, che da sempre ha sostenuto lo sviluppo del progetto prosegue: “Queste attività stimolano i giovani a scoprire la nostra città - la città della Musica - ed anche a lasciarsi sorprendere dal mondo dell’Orchestra Sinfonica. Le audizioni e le attività collaterali sono un prezioso momento di incontro e conoscenza reciproca”.

Il M° Giancarlo de Lorenzo, direttore artistico della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, aggiunge: “Qualunque sia l’esito finale del concorso, la nostra Fondazione organizza per i giovani di Area Sanremo opportunità di visibilità e di crescita che vanno ben oltre il periodo delle audizioni. Per esempio lo scorso febbraio, nel corso della settimana del Festival, alcuni di loro si sono esibiti sul Suzuki Stage nella centralissima Piazza Colombo e poi sul palco Coca-Cola al Palafiori; altri sono stati scelti per prendere parte al concerto ‘Omaggio a Vittorio De Scalzi’ che si è tenuto a luglio all’Auditorium Franco Alfano esibendosi con l’Orchestra e lavorando con il M° Roberto Izzo e, sempre la scorsa estate, due giovani artiste hanno partecipato al concerto di Amii Stewart con l’Orchestra come coriste preparandosi con la vocal coach Franca Drioli. A inizio settembre, a Polignano a Mare, cinque giovani artisti pugliesi di Area Sanremo sono stati i protagonisti assoluti della nuova produzione della Fondazione ‘Dalla Puglia a Sanremo: le più belle canzoni del Festival’ raccogliendo applausi a scena aperta davanti a quasi 3000 persone e lavorando con un grande direttore e arrangiatore come è il M° Valter Sivilotti”.

Da RPM Sanremo, il concorso pianistico internazionale che proprio ieri si è concluso con una grande finale-concerto, alle produzione estive, fino ad arrivare ad Area Sanremo, viene riconosciuto alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo la capacità di offrire agli artisti - da quelli già affermati agli emergenti - un ambiente estremamente disteso e accogliente nel quale esprimersi al meglio. Il M° de Lorenzo, conclude: “Questo è diventato il nostro tratto distintivo e crediamo sia un approccio quanto mai importante con i giovani talenti che partecipano ad audizioni con tutto il carico di emozioni, timori e ansie che queste situazioni comportano”.

Sarà possibile candidarsi fino alle 11.59 del 14 ottobre 2024. Il bando con il regolamento completo, il modulo di iscrizioni, la pagina con la raccolta delle “domande frequenti” e le news sono disponibili su www.area-sanremo.it.