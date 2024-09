Cittadinanza onoraria di Riva Ligure alla Guardia di Finanza: l'omaggio del sindaco Giuffra per i 250 anni (Foto)

Il Comune di Riva Ligure partecipa ai festeggiamenti per i 250 anni dalla nascita della Guardia di Finanza, omaggiando l'istituzione nazionale della cittadinanza onoraria del borgo ligure. Il riconoscimento è stato assegnato nel corso del Consiglio Comunale Straordinario Solenne che si è svolto in occasione della festa del Santo Patrono, San Maurizio, in piazza Matteotti.

Dalla sua fondazione la Guardia di finanza ha avuto il compito di preservare l'integrità e la stabilità del sistema economico, spingendo il sindaco Giorgio Giuffra a ringraziare il corpo "per il lavoro svolto e lo spirito di sacrificio" con il conferimento della cittadinanza onoraria.

"Oggi siamo qui - ha detto nel suo discorso il sindaco Giuffra - per il conferimento dell’istituto della Cittadinanza Onoraria alla Guardia di finanza, per il 250° Anniversario della sua fondazione. Un evento straordinario per Riva Ligure che, quest’anno, vuole rendere omaggio a una Istituzione dalle nobili tradizioni e per festeggiare la sua gloriosa storia scritta da Finanzieri che si sono distinti per abnegazione, coraggio, spirito di sacrificio, altruismo e professionalità. Facendo nostro il motto d’annunziano della Guardia di Finanza “Nec recisa recedit”, la nostra Comunità ha dimostrato di non retrocedere nemmeno se ferita, continuando, in ogni occasione, ad impegnarsi con tenacia ed orgoglio per rendere la nostra Riva sempre più Riva".

A ritirare la chiave della città è stato il comandante regionale, il Generale di Divisione Cristiano Zaccagnini insieme al comandante provinciale Omar Salvini.

Durante la cerimonia sono stati anche consegnati i premi Riva Ligure 2024 dedicati alle associazioni e agli studenti meritevoli. Consegnato anche il premio Antonio Semeria al Casinò di Sanremo, ritirato dal presidente Giancarlo Ghinamo e dal sindaco Alessandro Mager.

All'evento hanno partecipato anche diverse figure della politica regionale, a cominciare dal presidente Alessandro Piana, l'assessore Marco Scajola, le consigliere Chiara Cerri e Veronica Russo, il senatore Gianni Berrino e i candidati alle regionali Armando Biasi e Luca Lombardi.