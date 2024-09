Comincia la seconda giornata del Challenge Sanremo dopo il successo per gara giovani e memorial Alessio Bianchi

Grande successo per la prima giornata del Challenge triathlon di Sanremo, che dopo la prima giornata introduttiva si prepara a entrare nel vivo con gli eventi della giornata clou.

Il vento sostenuto e il mare mosso non hanno fermato l'entusiasmo degli atleti scesi in pista nella giornata di ieri, che hanno dato vita a uno spettacolo sportivo accolto con grande entusiasmo dagli interessati.

Ad aprire la rassegna sono stati 40 giovani triatleti, sommersi da tantissimo tifo mentre erano intenti a nuotare, pedalare e correre tra i bagni Oasis, piazzale Carlo Dapporto e la Pista Ciclopedonale del Ponente Ligure nelle distanze di gara consentite in ciascuna categoria di età di appartenenze. Le gare giovanili si sono concluse con una grande festa sul podio per tutti i partecipanti acclamati dal pubblico e dalle famiglie.

Spettacolo simile per i 60 atleti che hanno gareggiato sul tracciato del Swimrun – Memorial Alessio Bianchi che ha lambito le spiagge sanremesi e il punto panoramico del Santuario Madonna della Costa che sovrasta la città e domina questo spicchio di Riviera dei Fiori. Grande partecipazione e commozione per l'arrivo di Monica Fierile, portacolori della squadra di casa della Riviera Triathlon 1992 e compagna di Alessio Bianchi, che ha tagliato per prima il traguardo della prova Short.

La giornata di oggi, che vedrà il triathlon sprint, vedrà andare in scena triatleti di livello internazionale, come gli olimpici Jonas Schomburg e Michele Sarzilla nel panorama maschile e Lisa-Maria Dornauer, Justine Guerard e Marta Bernardi in quello femminile.