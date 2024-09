Sanremo: all’Istituto Teologico Pio XI apre il dipartimento di musica sacra

Fino al 15 novembre sono aperte le iscrizioni al nuovo Dipartimento di Musica Sacra dell’Istituto Teologico Pio XI di Sanremo, affiliato alla Facoltà di Teologia del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum di Roma.

Il Dipartimento di Musica Sacra ha lo scopo di offrire una completa e rigorosa formazione tecnica, liturgica e spirituale, a quanti intendono svolgere un ministero in ordine al servizio musicale delle celebrazioni liturgiche e desiderino approfondire la loro conoscenza in materia di Musica Sacra. L’Istituto, nel proprio dipartimento di Musica Sacra, cura la formazione nei seguenti ambiti: direzione di coro; guida del canto dell’assemblea liturgica; canto liturgico, in particolare canto corale; organo liturgico.

Il curriculum studiorum offerto dal Dipartimento, in genere, si sviluppa in un primo livello, corsi fondamentali, seguito da un secondo livello, corsi di specializzazione. Materie fondamentali del primo livello sono: Liturgia, Musicologia liturgica, Teologia della musica, Spiritualità della musica, Storia della musica e in particolare di quella sacra, Canto Gregoriano, Repertorio della Messa, dell’Ufficio e delle Celebrazioni Rituali, Teoria e solfeggio parlato e cantato, Lettura della musica, Strumento, Esercitazioni corali. Materie del secondo livello sono: Strumento; Direzione di Coro ed Assemblea; Seminari.

Le lezioni teoriche, in presenza o a distanza (online), si svolgeranno al sabato pomeriggio, a partire dal 16 novembre e fino a giugno, dalle 14.30 alle 18.00.

I corsi collettivi (teorici) possono essere frequentati in presenza o a distanza (on-line). Le lezioni saranno registrate e rese accessibili nell’area riservata agli Studenti per poter consentire l’approfondimento e la fruizione in differita.

I corsi individuali (strumento e canto) possono essere frequentati dallo studente grazie all’ausilio di un insegnante di sua fiducia, oppure da uno suggerito dallo stesso Istituto; i giorni e gli orari di tali discipline sono concordati privatamente tra docente ed allievo. In caso di insegnante esterno vige il vincolo imprescindibile di sostenere l’esame in presenza, in Istituto e con il docente incaricato dal Dipartimento.

Infine, in relazione ad esercitazioni vocali e corali, ogni studente è libero di prendere parte alle attività di un coro a scelta, purché questo sia impegnato nella attività ministeriale liturgico-musicale. Lo stesso dipartimento, se necessario e a richiesta, può segnalare realtà corali che possano bene ottemperare a questa preziosa area formativa.

Al termine del triennio di studi verrà rilasciato un diploma accademico di alta formazione in Musica Liturgica, con specializzazione di organista o direttore di coro e cantore guida dell’assemblea.

Sede delle lezioni collettive in presenza sarà l’Istituto Teologico Pio XI, via S. Geva, 8, a Bussana di Sanremo.

Per contatti ed informazioni:

dipartimentomusicasacra@gmail.com

www.istitutopioxisanremo.it/dipartimento-di-musica-sacra

Direzione: cell. 3313724440

Segreteria: cell. 3407260159