Il Palazzo della Provincia di Imperia illuminato di viola per la Giornata mondiale dell’Alzheimer

Ieri - sabato 21 settembre - il Palazzo della Provincia di Imperia era illuminato di viola. Un modo simbolico per dare risalto alla Giornata mondiale dell’Alzheimer, istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Alzheimer’s disease international (Adi), con l’obiettivo di supportare la conoscenza di questa patologia e sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di affrontare questa malattia a livello socio-sanitario e assistenziale. La Provincia di Imperia ha accolto l’invito dell’Intergruppo Parlamentare Alzheimer – Neuroscienze e di UPI Unione Province d’Italia di illuminare di viola la facciata del Palazzo Istituzionale nella serata del 21 settembre. Il colore scelto non è casuale: il viola del “non ti scordar di me”, fiore simbolo della malattia, rappresenta un segno tangibile di vicinanza ai tanti pazienti italiani affetti da Alzheimer e come segnale di vicinanza istituzionale ai tanti medici e ricercatori che ogni giorno lottano contro questo male.