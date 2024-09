Sanremo: domani la finale-concerto di 'RPM - Russian Piano Music International Competition' con l’Orchestra Sinfonica matuziana

Domani si concluderà la quinta edizione di “RPM Sanremo - Russian Piano Music International Competition”, il concorso internazionale organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, in collaborazione con il Premio Pianistico Internazionale Scriabin.

Un concorso che quest’anno è ulteriormente cresciuto sia per il numero che per il livello degli iscritti. Grande soddisfazione del M° Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico della Fondazione e ideatore, insieme al M° Antonio Di Cristofano, del concorso: “Abbiamo concluso questa mattina le votazioni. Il livello medio-alto che ha caratterizzato questa settimana di audizioni ha reso più difficile la scelta degli artisti da portare in finale. E anche domani si preannuncia una scelta ardua”.

Entrambi hanno voluto sottolineare anche il clima disteso e di grande collaborazione nel quale ha lavorato in questi giorni la commissione con Giuliano Adorno, Borislava Taneva, Jin Tang, Johannes Kropfitsch, Nazzareno Carusi e Nikita Fitenko (presidente della commissione). È stato quest’ultimo questa mattina ad annunciare i nomi dei finalisti.

I tre pianisti che domani si esibiranno con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, davanti alla giuria e al pubblico, sono: Herman Harrison (28 anni, Australia), Karmanov Philip (19 anni, Olanda) e Riganti Fulginei Edoardo (19 anni, Italia).

Harrison si misurerà con il Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in mi bemolle maggiore di Franz Liszt, mentre sia Philip che Riganti hanno scelto il Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in do minore, Op. 18 di Sergej Vasil'evič Rachmaninov, uno dei concerti per pianoforte più famosi di tutti i tempi.

Alla loro esibizione si aggiungerà quella di Osminkina Alena (24 anni, Russia) che si è aggiudicata lo speciale premio Scriabin.

La sfida-concerto sarà diretta dal M° Vahan Mardirossian conosciuto a livello internazionale oltre che come direttore d’orchestra, anche come pianista solista.

Al termine delle tre esibizioni la proclamazione del vincitore dell’edizione 2024 di “RPM Sanremo”. Chi conquisterà il podio avrà diritto ad un premio di 8.000 euro e un concerto nel 2025 con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo preceduto da una speciale “experience” presso il primo flagship store in Italia Steinway & Sons a Milano.

Una finale da non perdere nel corso della quale anche la platea potrà dare il proprio contributo per assegnare il “Premio Speciale del Pubblico”. Info e biglietti (biglietto unico 10 Euro): https://www.rpmsanremo.it