Torna il Sanremo Photobook Festival, la seconda edizione si terrà dal 20 al 22 settembre

Nei giorni 20, 21 e 22 Settembre 2024 si svolgerà la seconda edizione del “Sanremo Photobook Festival”. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Spazivisivi e con la Direzione Artistica di Luciano Zuccaccia, vede come palcoscenico la suggestiva Sala Consiliare del Museo Civico di Sanremo. Il Sanremo Photobook Festival funge da piattaforma significativa per la celebrazione e l'esplorazione della letteratura fotografica. Il festival non solo mette in mostra una vasta gamma di libri fotografici, ma favorisce anche il dialogo tra esperti e appassionati da tutto il mondo.

Questo evento racchiude l'essenza della fotografia contemporanea, fondendo l'espressione artistica con il discorso accademico, rendendolo un incontro essenziale sia per i professionisti che per gli aspiranti fotografi oltre che per gli appassionati. Nel corso dei tre giorni, i visitatori potranno aspettarsi un ricco ventaglio di attività, tra cui presentazioni di libri, tavole rotonde e mostre. Il festival funge anche da spazio comune in cui le idee possono fiorire e far emergere nuove narrazioni, rafforzando il significato dei libri fotografici nella scena artistica contemporanea. Il fascino del festival è ulteriormente amplificato dalla presenza di illustri esperti come Markus Schaden, Yvonne De Rosa, Paolo Cardinali e Gian Marco Sanna, Artphilein (casa editrice) e La Legatoria (Roma) ognuno dei quali porta sul tavolo le proprie prospettive e competenze uniche.