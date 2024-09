Taggia, chiusure stradali in occasione della Sanremo Challenge

Per permettere lo svolgimento della gara di Triathlon ‘Sanremo Challenge’, garantendo la sicurezza degli atleti, il Comune di Taggia rende noto che domenica 22 settembre 2024 sarà sospesa la circolazione veicolare delle seguenti strade per 60 minuti a partire dal passaggio del primo partecipante, nella fascia oraria tra le 9.00 e le 11.00:

• Via Aurelia Levante (da incrocio SP51 a immissione Argine Sinistro)

• Argine Destro

• Ponte XXV Aprile

• Via Lungo Argentina

• Via Primo Maggio

• SP548