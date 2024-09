Il Comune di Sanremo continua a salvaguardare il suo marchio: questa volta contro una registrazione in Cina

Il comune deve tornare alla carica per salvaguardare il marchio Sanremo e, questa volta, lo fa in Cina. Palazzo Belleve, lo ricordiamo, è titolare del marchio ‘Festival di Sanremo’ (insieme a quello ‘Festival della Canzone Italiana’) con la registrazione all’interno del Registro Italiano Brevetti e Marchi. Questa volta il comune dovrà ‘lottare’ contro la domanda di registrazione, appunto in Cina, del marchio ‘Sanren’, nella classe per i servizi relativi ai settori dell’intrattenimento ed educazione.

La Società Italiana Brevetti da anni tutela tutti i marchi di proprietà comunale tra i quali, in particolare ‘Festival della Canzone italiana’ e “Festival di Sanremo’, sia a livello comunitario che internazionale, attraverso il controllo dei depositi in scadenza e l’attivazione dei rinnovi, oltre alla sorveglianza di eventuali depositi di marchi in contrasto e confondibili con gli stessi attraverso l’effettuazione del controllo annuale in Italia ed all’estero.

Il costo dell’opposizione contro la domanda di deposito in Cina, costerà al comune 2.027 euro.